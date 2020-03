BTC polls: UPPL announces 1st list of 38 candidates

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

HT Correspondent

KOKRAJHAR, March 16: United People’s Party Liberal (UPPL) on Monday released the first list of 38 candidates for the elections to the Bodoland Territorial Council (BTC) slated for April 4.

Candidates for two seats- Koklabari and Fakiragram – are yet to be announced.

The list was released by UPPL general secretary Maoti Brahma Hazoary.

The candidates are: Pramod Boro (Goybari), Ukil Mushahary (Kachugaon), Jiran Basumatary (Jomduar), Shila Basumatary (Saraibil), Jyotirindra Brahma (Dotma), Buddadev Mushahary (Debargaon), Pratibha Brahma (Baukhungri), Maoti Brahma Hazoary (Chirang), Ranjit Basumatary (Chirang Duar), Rwngwra Narzary (Kajalgaon), Guneswar Goyary (Subhaijhar), Nirmal Kumar Brahma (Nichima), Suresh Daimary (Manash Serfang), Pradip Boro (Suklai Serfang), Pabitra Kumar Boro (Goreswar), Pramod Boro (Goybari), Phanindra Basumatary (Darangajuli), Katiram Boro (Baganpara), Sushil Das (Nagrijuli), Rujugwra Mushahary (Dhanshri), Dilip Boro (Khaling Duar), Gabinda Basumatary (Bhairabkunda), Babul Basumatary (Kwirabari), Rabiram Ujir (Banargaon), Uttam Brahma Hazoary (Parbatjhora), Monirul Jaman (Guma), Nur Mohmmad (Srirampur), Abu Ssyed Anchari (Thuribari), Dr Nilut Swargiary (Rowta), Sahjahan Ali (Mathanguri), Jagadish Ramchiary (Dihira), Binode Mushahary (Salbari), Rakesh Boro (Mushalpur), Daobaisa Boro (Bhergaon), Hitesh Mushahary (Salakati), Sanjoy Swargiary (Harisinga), Krishna Giri (Nonoi Serfang), Arun Kandopan (Pasnwi Serfang) and Antony Basumatary (Mudwibari).